Die US-Nebenwerte im Russell 2000 würden nach der Aufholjagd der Tech-Aktien eine ähnliche Entwicklung zeigen, indem nun fast alle anderen Sektoren an Boden gewinnen würden. Eine gewisse "Erholungsrally" sei zwar erkennbar, allerdings hätten sich die US Small Caps per Ende Oktober noch am Jahrestief befunden und die Nebenwerte würden sich immer noch als Underperformer zeigen.



Insbesondere der MSCI World verzeichne eine beeindruckende Kursrally, die das Jahreshoch von Juli erreicht habe. Nach der Überwindung dieses Niveaus werde ein Anschlusspotenzial von etwa fünf Prozent deutlich. Obwohl die technischen Indikatoren nach der sechs Wochen andauernden Rally auf eine Überhitzung hindeuten würden, seien bisher noch keine klaren Verkaufssignale erkennbar. In Anbetracht dieser Entwicklung sei zu beachten, dass trotz der positiven Performance massive Widerstandszonen vorauslägen.



Die AAII Investor Sentiment Survey, jede wöchentlich die Einschätzung der Anleger zu den Kapitalmärkten sammele, habe Ende Oktober lediglich 24 Prozent Bullen verzeichnet, während sich die aktuelle Umfrage auf knapp 50 Prozent Bullen belaufe. Dieser markante Anstieg verdeutliche eine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung, durch die die zuvor präsente Angst nun verschwunden sei. Treibende Kräfte dieser positiven Entwicklung seien die sinkenden Inflationsraten und Zinsen, die die Börseneuphorie weiter anfachen würden. Die weit verbreitete Meinung der Experten stütze zudem die Erwartung, dass die positive Dynamik auch im Jahr 2024 anhalten werde.



Der Goldmarkt zeige seit 2020 einen "Deckel", wobei ein entscheidender Ausbruch über die wichtige Marke von 2.070 USD nur für wenige Stunden in Asien gelungen sei. Dieser "Fehlausbruch" habe eine entsprechend starke Gegenreaktion ausgelöst und der Kurs sei von 2.130 auf unter 2.000 USD gefallen, hauptsächlich aufgrund von Positionsbereinigungen. Der MACD signalisiere mit einem Doppeltop und einem Short-Signal eine gewisse Unsicherheit im Markt. (14.12.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Aktienmärkte zeigen die jüngsten Entwicklungen im Europa STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) eine interessante Verschiebung, da nach den Tech-Aktien derzeit fast alle anderen Sektoren aufholen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Im Oktober habe sich der Europa STOXX 600 noch nahe dem Jahrestief befunden, habe dann ein bemerkenswerte Kursrally - von etwa 430 auf 470 Punkte - hingelegt und sogar das Jahreshoch von Juli überwunden. Obwohl die technischen Indikatoren weiterhin auf eine Überhitzung hindeuten würden, seien bisher keine klaren Verkaufssignale erkennbar. Mit Rückblick auf das Jahr 2021 würden sich massive Widerstandszonen abzeichnen. Insgesamt lasse sich jedoch eine Entspannung an den Aktienmärkten feststellen, insbesondere durch die breite Beteiligung der Sektoren an der Aufholjagd.