- Die Short-Positionen von Hedge-Fonds würden auf 11-Jahreshoch liegen (Quelle: Bloomberg)



- Mischfondsportfolios in Aktienengagements seien zugunsten Anleihen untergewichtet (Quelle: Bank of America Merrill Lynch)



- Das bullishe Sentiment liege weit unter historischem Durchschnitt (Quelle: American Association of Individual Investors)



- Das Cash-Exposure der Marktteilnehmer liege auf erhöhtem Niveau (Quelle: National Association of Active Investment Managers)



"Der historisch aggressivste Zinserhöhungszyklus sollte bei einer Spannbreite von 500-525 Basispunkten zunächst ein Ende finden", glaube Schaumburger. Die weitere Zinsdynamik dürfte dabei von der Entwicklung der Inflation und des Arbeitsmarktes abhängen. Der Fondsmanager sehe hinsichtlich der Inflation bereits zahlreiche Anzeichen für eine Abschwächung: "Nicht nur der Citi Global Inflation Surprise Index, der Überraschungen makroökonomischer Entwicklungen nachhält, drehte jüngst in negatives Terrain, auch die Produzentenpreise, die als Vorläufer für die Gesamtinflation gesehen werden können, kühlen sich bereits erheblich ab." Des Weiteren sähen beispielsweise Analysten der Bank of America Merrill Lynch keine Anzeichen einer sich aufschaukelnden und aus Sicht der FED stets zu vermeidenden Preis-Lohn-Spirale. Der Arbeitsmarkt scheine hingegen noch robust, allerdings hätten sich laut Schaumburger erste Anzeichen steigender Arbeitslosigkeit aus dem WARN-Indicator des US Department of Labour ableiten lassen.



Die chinesische Rebound-Story scheine hingegen intakt: Die Erholung der chinesischen Wirtschaft, aber auch die nach wie vor intakte Reisedynamik, zeige sich auch in der aktuellen Bilanzsaison, resümiere der Fondsmanager: "Der stark vom chinesischen Umsatz abhängige Luxusgüterkonzern LVMH, aber auch der Ölkonzern Exxon Mobil, der Öl- und Gasprodukte zu einem signifikanten Anteil in den asiatisch-pazifischen Raum exportiert, konnten beispielsweise mit einer besonders starken Umsatz- und Ertragssteigerung die Erwartung der Marktteilnehmer übertreffen. Die globale Dynamik unterstreicht zudem, dass gleichzeitig große Tech-Giganten, wie Microsoft oder Alphabet, bessere Zahlen lieferten, als zunächst vom Markt erwartet wurden. Ein großer Treiber war dabei das sich dynamisch entwickelnde Cloud- und KI-Geschäft."



Auch die Quartalsberichtssaison erfolge bislang im Aggregat erfreulich: Per Monatsultimo hätten nach Angaben des Datenanbieters FactSet 79% der S&P 500-Unternehmen die Gewinnerwartungen und 74% die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. (03.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Marktstimmung war Anfang des Jahres am Boden, so die Experten der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Vor allem aus deutscher Perspektive nicht überraschend, hätten doch erhöhten Risiken aufgrund der Unsicherheiten bei der Energieversorgung eingepreist werden müssen. Doch mittlerweile habe sich das Bild gedreht: Zahlreiche europäische Indices würden zu den globalen Spitzenperformern gehören und würden, wie beispielsweise der französische CAC40 ( ISIN FR0003500008 WKN 969400 ) oder der britische FTSE 100 , auf Allzeithochs liegen. Selbst dem deutschen Aktienindex DAX würden nur noch wenige Prozentpunkte bis zu seinen Höchstständen aus dem Jahr 2021 fehlen."Dass der DAX seit Oktober mehr als 35% zugelegt hat, haben die wenigsten Marktteilnehmer erwartet", erkläre Zoltan Schaumburger, Portfoliomanager bei der Vermögensmanagement Euroswitch. Zu groß schienen die Fragezeichen um die Entwicklung des Russland-Konfliktes, die Inflationsdynamik, aber auch hinsichtlich der konjunkturellen Lage, so die Experten der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH. Mittlerweile sei die Lage klarer: Aufgrund des überdurchschnittlich milden Winters sei es nicht zu dem befürchteten Energieengpass gekommen, die Inflationsdynamik scheine sich zu stabilisieren und hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung erwartet selbst die europäische Zentralbank für das Jahr 2023 keine Rezession für die Eurozone.Schaumburger sehe darin einen klassischen Short-Squeeze: "Marktteilnehmer, die im vergangenen Jahr aufgrund der Unsicherheit in der Eurozone ihre Positionen abgesichert oder gar verkauft haben, mussten ihre Positionen zurückkaufen." Algorithmusbasierte Computermodelle seien auf die sich daraus ergebende Marktdynamik aufgesprungen und würden den positiven Trend verstärken. "Mit steigenden Märkten, Allzeithochs und zunehmender medialer Aufmerksamkeit steigt der Druck auf aktive Manager nachzukaufen, um nicht zu sehr hinter ihrer jeweiligen Benchmark zurückzubleiben. Diese "fear of missing out" (FOMO) könnte auch den DAX schließlich auf Jahreshochs treiben", so der Fondsmanager.