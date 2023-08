Der JPMorgan-Analyst erwarte, dass sich der Inflationsrückgang als nicht nachhaltig erweisen werde. "Daher bleiben restriktive Maßnahmen der Notenbanken in Kraft." Außerdem sei das Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung klar gegeben. "Und dafür sind die Bewertungen von Aktien eindeutig zu hoch."



Kolanovic sei im Crash-Jahr 2022 einer der wenigen bullishen Analysten gewesen. Allerdings sei er ausgerechnet im Dezember, als nach dem Ausverkauf die Talsohle erreicht gewesen sei, umgeschwenkt. Seitdem sei er auf der Seite der Bären.



Klar, die Stimmung an den Märkten sei sehr gut (CNN Fear & Greed Index liege bei 78) und die Bewertungen - v.a. in den USA - seien ambitioniert. Das sei allerdings schon seit Monaten der Fall und die Kurse seien trotzdem immer weiter gestiegen. Die Inflationsrate in den USA falle seit Mitte 2022 jeden Monat - zuletzt habe sie sich nur auf 3% belaufen. Nach Auffassung des "Aktionärs" sei hier Optimismus angesagt, dass das Problem im Griff sei und dass die FED Anfang 2024 die Zinswende einläute. Ergo: Wer jetzt seine Aktien verkaufe, könnte es am Ende noch bereuen. (01.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2023 mache den Anlegern wieder so richtig Spaß, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz widriger Bedingungen seien die Bullen los - die Gewinnstrecken bei Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und Co seien historisch Marko Kolanovic, Analyst von JPMorgan und 2022 einer der größten Optimisten an der Wall Street, traue dem Braten weiterhin ganz und gar nicht. "Die Anleger setzen offenbar auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und bevorstehende Zinssenkungen durch die Notenbanken weltweit - das ist Wunschdenken", so Kolanovic in einem Marktkommentar am Montag.