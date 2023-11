Im DAX würden 34 Werte im Plus notieren. Größter Gewinner: Vonovia mit +5,7 Prozent. Das Immobilienunternehmen wäre in klarer Profiteur fallender Zinsen.



Fresenius gewinne 5,3 Prozent, nachdem das Unternehmen optimistischer für das Gesamtjahr geworden ist. Bei Fresenius sei zudem die bilanzielle Entflechtung vom Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) auf dem Weg.



Die Aktie von Zalando habe 4,5 Prozent eingebüßt. Der Onlinemodehändler habe seine Jahresziele gekappt. Das Bruttowarenvolumen (GMV) dürfte nun bei 14,5 bis 14,9 Milliarden Euro liegen. Zalando habe 2022 bei der Kennziffer 14,8 Milliarden Euro ausgewiesen und für dieses Jahr zuletzt ein Plus von 1 bis 7 Prozent erwartet.



Der Umsatz dürfte im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren. Im schlechtesten Fall sei ein Rückgang auf 10,0 Milliarden Euro zu erwarten.



Mit dem Break über 15.000 sei der Anfang einen versöhnlichen Jahresausklang gemacht. Die günstige Bewertung des DAX - das KGV für 2024 liege 10,8 Punkte 23 Prozent unter dem 10-Jahresdurchschnitt - könnte Schnäppchenjäger zum Kauf animieren.



