Im heutigen Handelsverlauf ziehe der Krypto-Markt wieder an - angeführt von Ethereum mit einem Kursplus von aktuell rund 5,8%. Damit zeige sich die Unterstützung an der psychologisch wichtigen 3.000-USD-Marke als standhaft. Etwas höher, bei 3.1120 USD, verlaufe zudem der GD50, der ebenfalls als Unterstützung fungiere.



Die Korrektur sei überfällig gewesen, da einige Coins bereits Überkauft gewesen seien. Dank der Konsolidierung habe sich der RSI-Indikator wieder normalisiert. Mit der Unterstützungszone hätten die Bullen nun einen attraktiven Ausgangspunkt für die nächste Kaufwelle. Risikofreudige Anleger könnten den Rücksetzer ebenfalls für den Einstieg nutzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nicht nur bei Tech-Titeln hätten Anleger zuletzt satte Gewinne einstreichen können, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am Kryptomarkt sei gute Stimmung und die Kurse der wichtigsten Coins wie Bitcoin und Ethereum hätten die vergangenen Monate stark zugelegt. Seit ein paar Tagen würden allerdings die negativen Vorzeichen dominieren, da Anleger nach der Rally erste Gewinne einstreichen würden Jetzt würden die Bullen jedoch besonders bei Ethereum wieder aufdrehen.Nicht nur der Bitcoin habe in den vergangenen Tagen mit Kursverlusten zu kämpfen gehabt. Auch andere große digitale Token würden einen Dominoeffekt erleben: Ether sei am Dienstag um bis zu 10,3% auf 3.057 USD gefallen, Cardano (ADA) ebenfals um rund ein Zehntel und Solana (SOL) sogar um 13%. Kleinere Token, die als Meme Coins bekannt seien, hätten ebenfalls an Wert verloren, wobei die bekanntesten wie Dogecoin (DOGE) um 13% und Shiba Inu (SHIB) um ein Zehntel gefallen seien.Einige Analysten würden glauben, dass der jüngste Preisrückgang eine natürliche Korrektur nach dem rasanten Preisanstieg von Bitcoin sein könnte, da die Kryptowährung in den vergangenen Monaten eine starke Hausse erlebt hätten und sich der Preis seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt habe. Trotz des jüngsten Preisrückgangs würden viele Krypto-Enthusiasten optimistisch bleiben, was die langfristigen Aussichten bei Bitcoin und Ethereum betreffe.Technische Lage ETH