Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.09.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst William Stein von Truist:William Stein, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unverändert mit dem Votum "buy" ein.William Stein halte den Bericht von "The Information", dass Broadcom seinen wichtigsten Kunden im Bereich künstliche Intelligenz, Alphabet, verlieren könnte, für "möglich, aber nicht wahrscheinlich". Das Unternehmen schätze, dass sich der potenzielle Designverlust auf 55% der KI-bezogenen Einnahmen von Broadcom, 11% der Gesamteinnahmen und 8% der Erträge beziehe. Obwohl es möglich sei, dass Alphabet diese Entwicklung intern durchführen könnte, sei dies unwahrscheinlich, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sehe dies als "wahrscheinliches Säbelrasseln über die Preisgestaltung" und stelle fest, dass Broadcom bedeutendes geistiges Eigentum und Know-how liefere. Broadcom sei im Mittagshandel um 2% auf 814,10 USD gefallen.William Stein, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Broadcom nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde bei 995 USD gesehen. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:765,30 EUR +0,92% (22.09.2023, 11:13)