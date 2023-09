NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

922,89 USD +3,43% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (01.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "outperform" ein.Broadcom habe Ergebnisse und Prognosen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres gemeldet, so Oppenheimer in einer Research Note. Die Firma sage, Broadcom steuere auf eine zyklische "weiche Landung" zu, da die Halbleiterverkäufe ohne künstliche Intelligenz einen Trend von etwa 6 Milliarden Dollar pro Quartal aufweisen würden. Opco schätze das "anhaltende Wachstum" des Unternehmens, das von den Geschäftsbereichen Rechenzentrum/Cloud, Netzwerke, Wireless und Software angeführt werde.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Broadcom weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:823,40 EUR -3,22% (01.09.2023, 14:36)