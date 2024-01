Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der optimistische Ausblick von TSMC und Super Micro Computer in der vergangenen Woche habe auch die Aktie von Broadcom beflügelt. Eine neue Einstufung von Goldman Sachs habe ebenfalls zum Kurssprung der Aktie beigetragen. Dadurch sei sie erfolgreich aus einer seit Dezember bestehenden Chart-Formation ausgebrochen.Mit einer Wochenperformance von rund zehn Prozent sei es der Broadcom-Aktie gelungen, das Allzeithoch bei 1.151,82 Dollar zu überwinden. Damit sei gleichzeitig der Ausbruch aus der seit Mitte Dezember bestehenden Cup & Handle-Formation gelungen.Auch eine neue Einschätzung von Goldman habe der Broadcom-Aktie Rückenwind gegeben. In einer am Freitag veröffentlichten Studie habe die Investmentbank die Aktie auf "buy" mit einem 12-Monats-Kursziel von 1.325 Dollar gestuft, was einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent entspreche. Der optimistische Ausblick werde durch die Erwartung eines "starken zweistelligen Umsatzwachstums" in den KI-relevanten Geschäftsbereichen begründet.Risikofreudige Anleger können den aktuellen Ausbruch kaufen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Broadcom-Aktie. Konservative Anleger würden einen Rücksetzer auf das alte Hoch bei 1.151,82 Dollar abwarten. Wer bereits investiert sei, lasse die Gewinne laufen. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link