Mit den Aktien von Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) sei es hingegen um 6,8% nach oben gegangen. Am Markt habe man sich erleichtert gezeigt, dass die Kapitalerhöhung durch bestehende Aktionäre gut gelaufen sei. So seien 98,2% der angebotenen neuen Aktien gezeichnet worden. Insgesamt nehme die Großbank im Rahmen der Kapitalerhöhung wie geplant weitere CHF 2,24 Mrd. ein. Sie habe ihr Kapital so in zwei Schritten um rund CHF 4 Mrd. aufgestockt.



Die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hätten am Freitag um 3,1% angezogen, nachdem die US-Bank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) den Titeln des Streaming-Dienstes eine Empfehlung ausgesprochen habe. Der Kurs sei auf das höchste Niveau seit dem Kurssturz im April geklettert.



Die Aktien von Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) hätten einen Anstieg um 2,6% verbucht. Der Halbleiterkonzern habe ein starkes Ergebnis für das vierte Geschäftsquartal gemeldet und erwarte für das laufende erste Geschäftsquartal einen Umsatz, der über der Konsensschätzung liege. (12.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) verloren am Freitag entgegen dem europäischen Markttrend ein halbes Prozent an Wert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wegen Fehlern bei der Bekämpfung von Geldwäsche müsse die britische Tochter der spanischen Großbank GBP 107,8 Mio. Strafe zahlen. Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) habe am Freitag mitgeteilt, es gebe "ernsthafte und andauernde Lücken" bei Santander UK.