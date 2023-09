NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

922,89 USD +3,43% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) und erhöht das Kursziel.Die nachlassenden zyklischen Bedingungen in Bereichen wie Server-Speicher-Konnektivität und Breitband seien im dritten Geschäftsquartal durch die positive Entwicklung der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz mehr als ausgeglichen worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Halbleiter-Hersteller habe zwei Schwerpunktbereiche der Investoren erfolgreich adressiert, wobei die KI-Umsätze im vierten Quartal um 50% gegenüber dem Vorquartal gestiegen seien und im Geschäftsjahr 2024 wahrscheinlich mehr als 25% des Halbleiterumsatzes ausmachen würden.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 905 auf 950 USD angehoben. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:831,90 EUR -2,22% (01.09.2023, 14:55)