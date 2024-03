NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.366,465 USD -2,88% (08.03.2024, 15:57)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "overweight" ein und hebt das Kursziel von 1.550 USD auf 1.700 USD an.Das Unternehmen habe besser als erwartete Ergebnisse für das Januar-Quartal gemeldet und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund der anhaltenden Dynamik im Halbleitergeschäft und des soliden Wachstums im Bereich der unternehmenskritischen Software bekräftigt. Sur sei der Ansicht, dass Broadcom auch in einer Zeit der makroökonomischen Volatilität aufgrund seiner Portfoliobreite, Diversifizierung und Produktzyklen ein stabiles Umsatzwachstumsprofil aufweise.Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Broadcom-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.234,00 EUR -3,91% (08.03.2024, 16:11)