Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (16.11.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) charttechnisch unter die Lupe."Momentum plus Muster", so habe die nüchterne und sachliche Überschrift zur jüngsten Broadcom-Analyse von HSBC Trinkuas & Burkhardt gelautet. Etwas emotionaler ausgedrückt, handele es sich beim dem Technologietitel um einen sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend. Zuletzt habe dieser "Dauerbrenner" durch einen der absoluten Lieblingsansätze eine zusätzliche Bestätigung erfahren, welcher ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus trendbestätigenden Formationen kombiniere. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere das aufgelöste Konsolidierungsmuster, dass besagter Trend erneut Fahrt aufnehme - doppelter Rückenwind also. Im konkreten Fall sei der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch (981,19 USD). Rein rechnerisch eröffne die diskutierte Trading-Range ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 1.050 USD - lasse also perspektivisch auf vierstellige Notierungen hoffen. Den Stop-Loss für bestehende, wie auch für Neuengagements, könnten Anleger auf die alten Ausbruchsmarken bei gut 900USD nachziehen bzw. platzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link