Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.05.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) charttechnisch unter die Lupe.Neue Rekordstände würden für charttechnisch motivierte Anleger immer eine besondere Anziehungskraft besitzen. Genau dieses Kunststück sei am vergangenen Freitag der Broadcom-Aktie (814,98 USD) gelungen. Der Vorstoß auf neue Rekordhöhen sei dabei mit einer hohen Relativen Stärke gelungen. Letzteres sorge auf Seite der Analysten für eine erhöhte Aufmerksamkeit, denn einer ihrer Lieblingsansätze kombiniere die Relative Stärke nach Levy mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsmustern. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet sei, sorge die Auflösung von Konsolidierungsformationen regelmäßig für neuen Schwung in Richtung des großen Trends. Im konkreten Fall gehe der Vorstoß in "uncharted territory" mit der Auflösung der Schiebezone seit Anfang 2021 einher. Rein rechnerisch eröffne sich daraus ein langfristiges Kursziel von rund 900 USD, welches darüber hinaus gut mit dem Anschlusspotenzial der ebenfalls im Chart eingezeichneten Korrekturflagge harmoniere. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft, das Hoch vom März bei 645,31 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:756,70 EUR -0,24% (30.05.2022, 08:52)