Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.272,00 EUR +2,17% (22.03.2024, 17:57)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.369,28 USD +1,58% (22.03.2024, 17:45)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mittwoch gehe es für die Aktie von Broadcom wieder rasant nach oben. Am Donnerstag seien sogar kurzfristig die Kursverluste nach den Quartalszahlen vollständig wiedergutgemacht worden. Grund für die Rally sei eine Investorenkonferenz, welche die Analysten-Community erneut zu einem Lobgesang auf die KI-Chancen von Broadcom habe anstimmen lassen.Die Schwäche nach den Zahlen habe nicht lange gewährt. Seit Mittwoch habe die Aktie von Broadcom rund zehn Prozent zugelegt. Für Rückenwind habe eine Investorenkonferenz gesorgt, auf welcher der Netzwerkspezialist die Chancen seines sehr breiten Portfolios für das KI-Datacenter noch einmal in den Fokus gerückt habe.Der Chef der Halbleitersparte, Charlie Kawwas, habe den Bedarf einer Netzwerk-Plattform betont, um die steigende Nachfrage nach generativen KI-Clustern zu bewältigen. "Mit der KI hat sich alles verändert, denn jetzt gibt es diese gigantischen KI-Workloads, die nicht auf einem einzigen Prozessor laufen können", so Kawwas. Egal welcher KI-Chip, es brauche laut Kawwas tausende davon - und ohne ein mitskalierendes Netzwerk könnten sie nicht die riesigen Workloads abarbeiten.Broadcom habe daher eine Reihe Produkte vorgestellt, die auf eine derart große KI-Infrastruktur ausgerichtet seien, darunter Produkte wie der Bailly CPO Ethernet Switch oder das Jericho3-AI Fabric. "Die Innovationen, die wir eingeführt haben, bauen unsere Führungsposition bei kundenspezifischen KI-Beschleunigern sowie bei Ethernet-, PCI-Express- und optischen Interconnect-Portfolios aus", so der Chef der Halbleitersparte von Broadcom.Die Jahresziele für die KI-Umsätze, die bei 35 Prozent der Erlöse des Halbleitersegments und damit etwa bei zehn Milliarden Dollar liegen sollten, seien allerdings nur bestätigt worden.Die Analysten von TD Cowen hätten aber aufgrund der besseren Auftragsdynamik bei den XPU-Beschleunigern die Aktie von "market-perform" auf "outperform" hochgestuft. JP Morgan habe geschrieben, dass Broadcom eine überzeugende und nachhaltige Wachstumsstrategie für sein KI-Networking- und ASIC-Geschäft präsentiert habe. Die Experten von Benchmark hätten geschrieben, Broadcom sei für "die Anleger ein Grundbaustein, um sich an der Einführung von KI zu beteiligen"Bereits nach den Quartalszahlen habe "Der Aktionär" geschrieben, dass sich der Markt nicht lange an der Schwäche in den Endmärkten Telekom und Industrie aufhängen sollte, sondern sich bald wieder auf die KI-Fantasie konzentrieren dürfte. Zwei Wochen später surfe Broadcom schon wieder oben auf der KI-Welle.