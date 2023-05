NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

812,73 USD +11,52% (26.05.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Evercore ISI:C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Die Aktien würden ein "Top Pick" bleiben. Der Analyst erwarte diese Woche einen "gemischten bis positiven" Bericht von Broadcom, einschließlich "einer weiteren Gewinnüberschreitung und -erhöhung bei relativ gleichbleibenden Einnahmen". Muse erwarte, dass nicht stornierbare, nicht rückzahlbare (NCNR) Auftragsbestände und generative KI-"grüne Triebe" die "klaren Anzeichen einer Verschlechterung" in mehreren der wichtigsten Endmärkte von Broadcom ausgleichen würden. Der Analyst glaube, dass widerstandsfähige kurzfristige Fundamentaldaten und der erwartete Zuwachs von VMware in einem "schwierigeren Endmarkthintergrund" wichtige Katalysatoren bleiben würden.C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, bewertet die Broadcom-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde von 725,00 auf 850,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:781,60 EUR +3,05% (30.05.2023, 15:17)