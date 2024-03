NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.406,52 USD +4,19% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unverändert mit "buy" ein.Die Befürworter könnten sich auf einen Fehlschlag bei den Halbfertigprodukten im ersten Quartal und eine Schwäche bei den Legacy-Produkten berufen, aber das Unternehmen konzentriere sich auf die Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte und die "solide KI-Pipeline", so die BofA gegenüber den Investoren. Das Unternehmen halte die Schätzungen für das GJ24 konstant, erhöhe aber seine EPS-Prognose für das GJ25 um 3% auf 57,82 USD.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 1.500 auf 1.680 USD an. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.227,40 EUR -0,53% (08.03.2024, 14:34)