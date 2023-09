NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

815,30 USD +0,86% (22.09.2023, 15:44)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.09.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "equal weight".Die Aktien von Broadcom würden nach einem Bericht von The Information deutlich niedriger gehandelt, wonach Google "ausführliche Gespräche" darüber geführt habe, Broadcom als Partner für Chips für künstliche Intelligenz abzustoßen. Ein solcher Schritt "würde sicherlich die Stimmung in Bezug auf Broadcom im Bereich der künstlichen Intelligenz dämpfen", so die Analysten. Der Verlust des Tensor Processing Units-Designs würde einen jährlichen Schaden von mehreren Milliarden Dollar für Broadcom bedeuten. Broadcoms Custom-Silicon-Geschäft, zu dem die TPU, YouTube-Videocodier-Chips, Metas MTIA und mehr gehören würden, sei eines der am schnellsten wachsenden Segmente von Broadcoms Geschäft.Die Analysten von Wells Fargo Advisors, stufen die Aktie weiterhin mit dem Votum "equal weight" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 900,00 USD. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:767,00 EUR +1,15% (22.09.2023, 15:46)