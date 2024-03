NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.308,91 USD -6,94% (08.03.2024, 21:59)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit dem Rating "positive" ein.Susquehanna habe festgestellt, dass Broadcom in-line-Ergebnisse bekannt gegeben und seine Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr GJ24 bekräftigt habe. Susquehanna freue sich über die positiven Korrekturen bei den KI-Umsätzen und das solide Wachstum bei VMware und habe sich wenig überrascht gezeigt über die Schwäche bei Breitband und Speicher.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Broadcom unverändert mit "positive" ein und erhöhen das Kursziel von 1.550 auf 1.650 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.187,60 EUR -0,77% (11.03.2024, 12:04)