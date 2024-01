NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen in einer Research-Notiz über Halbleiter und KI die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 1.015 USD auf 1.240 USD.Truist aktualisiere seine Bewertungsmodelle mit neuen Schätzungen für das Jahr 2025 und beziehe dabei auch Makro-/Mikroindikatoren, zyklische Muster, öffentliche Daten und das Feedback seiner Branchenkontakte ein. Truist stelle fest, dass trotz des "extrem phasenverschobenen Wachstums" bei den Endmärkten und Produkten die aggregierten Fundamentaldaten der Branche "eindeutig mitten in einem Aufschwung" seien, und das Researchhaus glaube, dass Semis/AI-Aktien im Jahr 2024 weiterhin eine Outperformance erzielen würden.Die Analysten von Truist bewerten die Broadcom-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:973,50 EUR +1,51% (08.01.2024, 18:21)