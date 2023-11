NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

950,24 USD -2,92% (27.11.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (28.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Christopher Rolland, Analyst von Susquehanna Financial, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Rolland habe einen Ausblick auf den bevorstehenden Ergebnisbericht gegeben und erwarte, dass die Stärke der KI durch die Schwäche in den Bereichen Speicher, Breitband und traditionelle Netzwerke ausgeglichen werde. Insgesamt bleibe er optimistisch, was die Integrationsstrategie des Unternehmens angehe, und sei optimistisch, was die Chancen mit VMWare angehe.Christopher Rolland, Analyst von Susquehanna Financial, hat das "positive"-Rating für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 1.010 auf 1.100 USD angehoben. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:862,10 EUR -0,62% (28.11.2023, 14:06)