NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.071,62 USD -0,06% (12.12.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Der Analyst habe geschrieben, dass Broadcoms KI-Chance "stark" sei, da sich die Komplexität der Arbeitslast ändere. Er habe hinzugefügt, dass VMWare den Gewinn pro Aktie von Broadcom im Jahr 2025 in Richtung 60 US-Dollar treiben könnte.Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, bewertet die Broadcom-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 1.200 auf 1.250 USD angehoben. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:997,10 EUR +0,41% (13.12.2023, 12:19)