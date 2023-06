NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

801,3302 USD +1,44% (02.06.2023, 15:33)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (02.06.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 715 USD auf 830 USD an.Das Unternehmen habe ein "sehr stabiles, qualitativ hochwertiges Ergebnis und einen Leitfaden für das zweite Quartal" vorgelegt. Das Unternehmen "scheine ähnlich wie einige andere hochkarätige Compute- und Networking-Unternehmen" von generativer KI zu profitieren, da erwartet werde, dass der Umsatz mit generativer KI von etwa 10% des Halbleitergeschäfts in GJ22 auf potenziell über 25% in GJ24 ansteigen werde.Die Analysten von Piper Sandler behalten das Rating "overweight" für die Broadcom-Aktie bei. (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:757,20 EUR +3,29% (02.06.2023, 15:44)