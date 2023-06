NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (02.06.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) von 820 auf 940 USD.Das Unternehmen habe solide Ergebnisse und Prognosen vorgelegt, nicht enttäuscht und sein Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz in seinem Netzwerksegment auf 10% des Halbleiterumsatzes im GJ22 beziffert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er gehe davon aus, dass die KI-Erwartungen von 3,8 Mrd. USD für das GJ23 und die Einnahmen aus dem Netzwerkbereich für das GJ24 noch deutlich steigen würden.John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 720 auf 820 USD angehoben. (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:758,60 EUR +3,48% (02.06.2023, 16:41)