Anleger bleiben folglich dabei und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Broadcom-Aktie. (Analyse vom 08.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.234,00 EUR -3,91% (08.03.2024, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.366,465 USD -2,88% (08.03.2024, 15:57)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Broadcom hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen, dennoch zeige die Aktie im frühen Handel relative Schwäche gegenüber anderen Chip-Highflyern und verliere rund 3,7 Prozent. Das habe einen einfachen Grund - und dürfte nicht lange so bleiben.Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 habe Broadcom den Umsatz zum Vorjahr um 34,1 Prozent auf 11,96 Milliarden Dollar gesteigert - Experten hätten 230 Millionen Dollar weniger auf dem Zettel gehabt. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit 10,99 Dollar die erwarteten 10,42 Dollar deutlich übertroffen.Die Aktie des Halbleiterkonzerns habe im vorbörslichen Handel dennoch ein Prozent tiefer notiert. Kein Wunder, denn das Management habe die Prognose im Breitband-Geschäft für das laufende Geschäftsjahr deutlich gekappt. Sei vor einem Quartal im Broadband-Segment noch ein Umsatzrückgang im mittleren Zehnerbereich prognostiziert worden, werde nun ein Einbruch von 30 Prozent erwartet."Wir sehen in diesem Jahr einen zyklischen Tiefpunkt für Breitband, da die Ausgaben der Telekommunikationsunternehmen weiter zurückgehen und eine Verbesserung erst gegen Ende des Jahres erwartet wird", habe Broadcom-CEO Hock Tan im Earnings-Call gesagt. Und auch im Enterprise-Bereich sehe die Lage nicht gerade rosig aus.Dass sich die KI-Umsätze im vergangenen Jahr auf 2,3 Milliarden Dollar vervierfacht hätten, könne die Broadband-Schwäche aber ausgleichen. Im Netzwerk-Segment habe aufgrund der hohen Nachfrage von Custom-KI-Beschleunigern durch zwei Hyperscaler-Kunden zum Beispiel ein Wachstum von 46 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar erzielt werden können.Auch in Zukunft erwarte die Geschäftsführung rasante Zuwächse durch die KI-Nachfrage. "Ich weiß, dass wir Ihnen im Dezember gesagt haben, dass unser KI-Umsatz 25 Prozent unseres Halbleiterumsatzes im Gesamtjahr ausmachen würde. Jetzt erwarten wir, dass der KI-Umsatz viel stärker sein wird. Er soll etwa 35 Prozent des Halbleiterumsatzes ausmachen und bei über zehn Milliarden Dollar liegen."Anleger dürften sich dank dieser KI-Prognose nicht lange an der Telco-Schwäche aufhängen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Broadcom-Aktie schon bald wieder an ihre Rally anknüpfe.