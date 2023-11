NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Broadcom und VMware hätten bekannt gegeben, dass sie alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hätten, auch von China, und beabsichtigen würden, die Übernahme von VMware durch Broadcom am 22. November abzuschließen. Während der Analyst erwarte, dass zusätzliche Details zu den kombinierten Fundamentaldaten zusammen mit der bevorstehenden Gewinnveröffentlichung von Broadcom am 7. Dezember bekannt gegeben würden, veröffentliche er kombinierte Schätzungen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2024, 2025 und 2026, aus denen er sein angepasstes Kursziel ableite.Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Broadcom-Aktie unverändert mit "equal weight". Das Kursziel werde von 900,00 auf 990,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:901,20 EUR +0,21% (22.11.2023, 11:09)