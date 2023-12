NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

916,74 USD -0,60% (08.12.2023, 15:58)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "outperform" ein.Die Ergebnisse von Broadcom für das vierte Quartal hätten im Rahmen bis leicht über dem Konsens gelegen, wobei sowohl die Halbzeugverkäufe als auch die Infrastruktursoftware den Prognosen entsprochen hätten, so Bernstein in einer Research Note. Der VMware-Deal könnte die Dinge für eine Weile etwas unübersichtlich machen, da Broadcom an der Integration und der Nutzung von Synergien arbeite, aber die Strategie scheine nicht nur darauf ausgerichtet zu sein, die Kosten zu senken, sondern auch das Wachstum zu fördern, so das Unternehmen.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Broadcom unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 1.000 auf 1.150 USD. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:859,90 EUR +0,80% (08.12.2023, 16:12)