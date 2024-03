NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.407,01 USD +4,22% (07.03.2024)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal seien gut gewesen und hätten über dem Konsens gelegen, so die Analysten. Sie würden sagen, dass die zunehmende Schwäche des Kerngeschäfts zwar möglicherweise etwas enttäuschend sei, insbesondere angesichts des Anstiegs der Aktie im letzten Quartal, aber sie würden glauben, dass dies "auch nicht sehr überraschend ist". Bernstein sei der Meinung, dass die Aktie immer noch eine Chance habe.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 1.250 auf 1.600 USD an. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.257 EUR -2,12% (08.03.2024, 11:22)