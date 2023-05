NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

812,73 USD +11,52% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.05.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Ambrish Srivastava, Analyst von BMO Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) von 750 auf 890 USD.Er sehe einen positiven Hintergrund für eine Untergruppe von Halbleitern und das Unternehmen angesichts seiner jüngsten Einreichung über seine anhaltende Beziehung mit Apple und über AI, wo Broadcom einer der Namen sei, der von den erhöhten Ausgaben profitieren werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe sein Modell für die Broadcom-Aktie mit einem Multiplikator angepasst, der näher an dem seiner Konkurrenten mit größerer Marktkapitalisierung liege.Ambrish Srivastava, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 750 auf 890 USD angehoben. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:781,60 EUR +3,05% (30.05.2023, 15:17)