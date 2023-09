Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

ISIN Broadcom-Aktie:

WKN Broadcom-Aktie:

Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (21.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Die Broadcom-Aktie falle am Donnerstag vorbörslich auf ein neues Mehrmonatstief. Im Sog von NVIDA habe sie sich im bisherigen Jahresverlauf um über 60% verteuert und Ende August bei einem Kurs von 923,67 USD ein neues Allzeithoch erreicht. Bis zu vierstellige Notierungen seien angepeilt worden, doch jetzt komme erst einmal ein kleiner Schock.Grund für den Kursverlust der Broadcom-Aktie sei, dass der Halbleiterspezialist Google als Kunden verliere. Google habe am Donnerstag angekündigt, im Jahr 2027 die Bestellungen von Chips für künstliche Intelligenz von Broadcom einzustellen. Berichten des US-Branchendiensts "The Information" zufolge, werde die Alphabet-Tochter ihre Chips dann zukünftig intern entwickeln. Google seien die Broadcom-Preise schlichtweg zu hoch."Der Aktionär" rate Broadcom-Aktionären, nicht in Panik zu geraten. Die Langfristaussichten seien weiterhin gut. Großkunden wie Apple und Microsoft würden an Bord bleiben und die gerechtfertigten Preise für die qualitativ hochwertigen und weiterhin stark nachgefragten Produkte zahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: