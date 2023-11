NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

911,38 USD +0,03% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (10.11.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Das Thema "Relative Stärke" fasziniert die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt seit Jahren, deshalb ist es wenig verwunderlich, dass sie Momentum-Strategien besonders zu schätzen wissen. Im Fall der Broadcom-Aktie würden sogar zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen verfüge der Titel immer noch über eine bemerkenswerte Relative Stärke (Levy). Seit Herbst 2022 liege diese konsequent über dem Schwellenwert von 1. Zum anderen habe das Papier in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Konsolidierungsmuster ausgeprägt. Das führe zu einem der Lieblingsansätze der Analysten, welcher ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus trendbestätigenden Formationen kombiniere. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere ein aufgelöstes Konsolidierungsmuster, dass besagter Trend erneut Fahrt aufnehme - doppelter Rückenwind also.Aktuell dränge sich die Frage auf, ob die Broadcom-Aktie eine klassische Schiebezone auspräge. Ein nachhaltiger Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 925,91 USD würde beide Kriterien erfüllen, damit unser Lieblingsszenario aktivieren und erneut für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das untere Ende der Tradingrange falle mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 777,43 USD) zusammen und bilde eine starke Unterstützung. (Analyse vom 10.11.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:852,60 EUR -0,26% (10.11.2023, 09:37)