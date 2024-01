NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.049,28 USD +0,03% (05.01.2024)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Mizuho habe seinen Ausblick für 2024 in den Bereichen Halbleiter- und Automobiltechnologien gegeben und gesagt, dass der Gegenwind durch die schwache globale Nachfrage und die Verlangsamung in China und Europa anhalten werde, obwohl sich die Lagerbestände in den Bereichen PC, Speicher und Mobiltelefone normalisieren würden. Für 2024 sehe der Analyst die Speicher- und Wafer-Fertigungsanlagen gut aufgestellt, da die Korrekturen der Bestände und des Angebots nun weitgehend abgeschlossen seien.Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Broadcom-Aktie weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 1.000 auf 1.250 USD an. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:959,40 EUR +0,04% (08.01.2024, 11:23)