NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

872,52 USD -5,46% (01.09.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (04.09.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Trotz solider Ergebnisse und Prognosen würden die Aktien von Broadcom niedriger gehandelt, da die Anleger wahrscheinlich einen stärkeren Ausblick erwartet hätten, der durch generative künstliche Intelligenz angetrieben worden sei, so der Analyst. Er werde sich auf die Fähigkeit von Broadcom konzentrieren, das Wachstum nach einer "weichen Landung" im traditionellen und nicht-AI-Halbzeuggeschäft wieder zu beschleunigen.Aaron Rakers, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Aktie weiterhin mit dem Votum "equal weight". Das Kursziel werde von 800,00 auf 900,00 USD angehoben. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:815,90 EUR +0,77% (04.09.2023, 10:45)