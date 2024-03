NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.366,465 USD -2,88% (08.03.2024, 15:57)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Vedvati Shrotre, Analystin von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 1.035 USD auf 1.616 USD an.Das Unternehmen habe die Konsensschätzungen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für das Januar-Quartal um 1,4% bzw. 6% übertroffen. Es werde erwartet, dass die VMware-Umsätze bis zum GJ24 von Quartal zu Quartal zweistellig wachsen würden, und Broadcom schätze, dass die KI-bezogenen Umsätze 31% der Halbleiterumsätze bzw. zwei Drittel des Netzwerksegments ausmachen würden.Vedvati Shrotre, Analystin von Jefferies & Co, bewertet die Broadcom-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.234,00 EUR -3,91% (08.03.2024, 16:11)