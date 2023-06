Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

758,60 EUR 0,03% (05.06.2023, 11:35)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

812,00 USD +2,79% (02.06.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (05.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "buy" ein.Vivek Arya habe das Kursziel für Broadcom von 800 auf 950 USD erhöht und behalte sein "buy"-Rating für die Aktie bei, nachdem das Unternehmen einen "leichten" Gewinn für das zweite Quartal und einen über dem Konsens liegenden Umsatzausblick für das dritte Quartal veröffentlicht habe. Das neue Ziel des Unternehmens spiegele einen höheren Multiplikator wider, da KI das Wachstumspotenzial des Unternehmens beschleunige.In einem Bull-Case-Szenario, in dem Broadcom das KI-Engagement auf etwa 25% des Umsatzes steigern und die Wachstumsraten der Nicht-KI-Assets auf dem zuvor erwähnten Niveau halten könne, sehe das Unternehmen ein zusätzliches Wachstum von 2 Mrd. USD bzw. 3 USD für seine Umsatz- und EPS-Schätzungen, so der Analyst weiter.Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Broadcom unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie: