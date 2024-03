NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.406,52 USD +4,19% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von der UBS:Die Schweizer Großbank UBS stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit "buy" ein.Broadcom habe einen gleichbleibenden Umsatz gemeldet, während die Margen und der Gewinn pro Aktie dank aggressiverer Kosteneinsparungen zugelegt hätten, so die UBS in einer Research Note. Der Gegenwind in traditionellen Märkten wie der Netzwerktechnik halte an, werde aber durch eine stärker als erwartete KI-Nachfrage mehr als ausgeglichen, was die Aktie weiter nach oben treiben sollte, so das Unternehmen.Die Analysten der UBS bewerten die Aktie von Broadcom unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 1.480 auf 1.610 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.227,40 EUR -0,53% (08.03.2024, 14:34)