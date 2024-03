Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.

Der Halbleiterriese sei einer der Top-Profiteure des KI-Hypes an der Börse. Auf Jahressicht habe sich die Broadcom-Aktie weit mehr als verdoppelt. Nach Zahlen und Ausblick habe der Titel am Donnerstag nach Börsenschluss jedoch etwas an Boden verloren, obwohl diese gut ausgefallen seien.

"Die starke Nachfrage nach unseren Netzwerkprodukten in KI-Datacentern sowie nach kundenspezifischen KI-Beschleunigern von Hyperscalern treibt das Wachstum in unserem Halbleitersegment an", so ein zuversichtlicher Broadcom-CEO Hock Tan. Zudem sei angekündigt worden, dass eine vierteljährliche Dividende von 5,25 USD je Aktie ausgeschüttet werden solle.

Broadcom sei auf Kurs. Die Zahlen seien besser als gedacht. Nach dem deutlichen Kursanstieg zuletzt könnte der Ausblick, der "nur" bestätigt worden sei, am Markt nicht so gut ankommen. Die erste Reaktion am Markt sei leicht negativ, Grund zur Sorge bestehe deshalb aber nicht. Der KI-Hype dürfte weiter für rasantes Wachstum sorgen - bei den Zahlen und auch beim Aktienkurs. Broadcom bleibe auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)