NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.029,24 USD +9,00% (11.12.2023)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, nimmt die Coverage der Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) mit einer Kaufempfehlung wieder auf.Der Analyst führe die Stärke des Kerngeschäfts und den Zuwachs durch die Übernahme von VMware als Grund für die Kaufempfehlung an. Broadcom habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, angetrieben von künstlicher Intelligenz, die sich von 4,0 Mrd. USD im Jahr 2023 auf mehr als 8 Mrd. USD im Jahr 2024 verdoppeln solle, so Danely. Er glaube, dass das KI-Geschäft die Korrektur im Halbleitergeschäft ausgleichen werde.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, stuft die Broadcom-Aktie mit "buy" ein. Das Kursziel laute 1.100 USD. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:957,10 EUR +0,09% (12.12.2023, 10:50)