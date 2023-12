NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

New Jersey (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von der Summit Insights Group:KinNgai Chan, Analyst der Summit Insights Group, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) von "hold" auf "buy" hoch.Das Unternehmen kündige schließlich eine zyklische Verlangsamung seines Breitband- und Speicher-Halbleitergeschäfts an, aber obwohl der Gegenwind in der ersten Hälfte des GJ24 anhalten könnte, könne Broadcom seinen Ausblick für das GJ24 übertreffen, so der Analyst. Er sehe Broadcom als eines der am besten gemanagten Halbleiterunternehmen und sei der Meinung, dass die Aktie die "zyklische Schwäche" bereits eingepreist habe.Kinngai Chan, Analyst der Summit Insights Group, stuft die Broadcom-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:857,80 EUR +0,55% (08.12.2023, 13:47)