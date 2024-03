NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.406,52 USD +4,19% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler wiederholen das Rating "overweight" für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Broadcom habe ein hervorragendes Januar-Quartal vorgelegt, das die Erwartungen der Börse übertroffen habe, wobei die Stärke des Unternehmens von der generativen KI angetrieben worden sei, die zu einem starken Wachstum bei kundenspezifischen ASICs und im Netzwerkgeschäft beigetragen habe, so Piper Sandler in einer Research Note. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass die Übernahme von VMware eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie CA und Symantec werde.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Broadcom unverändert mit dem Votum "overweight" ein. Das Kursziel werde von 1.250 auf 1.650 USD verbessert. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.227,40 EUR -0,53% (08.03.2024, 14:34)