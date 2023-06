NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

798,125 USD -1,71% (05.06.2023, 16:11)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (05.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) von 700 auf 900 USD und behält das Rating "outperform" bei.Gerra habe gesagt, dass die Vorlaufzeiten auf fast ein Jahr verlängert worden seien, was ein starker Indikator für Auftrags- und Preisstabilität und ein Hauptgrund für seine anhaltende Hausse-These bei Halbleitern sei. Broadcom sehe nahezu normale Lagerbestände bei seinen Kunden. "Unsere Erwartung einer Wiederbeschleunigung bei den Servereinheiten in der zweiten Jahreshälfte sollte dem Umsatz zugutekommen, angetrieben von Networking (AI)", so Gerra.Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, bewertet die Broadcom-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:746,60 EUR -1,56% (05.06.2023, 16:24)