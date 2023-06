unter folgendem Link.



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (03.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Die Bank of America gehe davon aus, dass der Chiphersteller im anhaltenden Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft eine gute Figur abgeben werde. Analyst Vivek Arya habe aufgrund der guten Zukunftsperspektiven das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 800 auf knackige 950 USD angehoben. Die neue Prognose der BofA bedeute einen Aufschlag von mehr als 20% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie von 789,95 USD am Donnerstag.Broadcom habe sich auf Cloud-Infrastruktur (insbesondere Cloud-Netzwerke/ASICs) spezialisiert. ASICs seien anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (application-specific integrated circuits), das heiße spezielle, nach Kundenanforderungen angefertigte Chips. Die Broadcom-Aktie sei mit einem Plus von über 40% im Jahr 2023 einer der Nutznießer des KI-Hypes. Anleger sollten aufgrund der guten Zukunftsaussichten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)