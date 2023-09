Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

769,80 EUR +1,52% (22.09.2023, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

820,53 USD +1,51% (22.09.2023, 16:33)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) weiterhin mit dem "buy"-Rating ein.Nach einem Medienbericht, der nahelege, dass Google darüber nachdenke, die KI-Chips mit der Bezeichnung TPU, die es derzeit von Broadcom beziehe, möglicherweise schon ab 2027 einzukaufen, habe BofA gesagt, dass es sich dabei eher um Vertragsverhandlungen als um eine größere Bedrohung für Broadcoms technisches Know-how zu handeln scheine.Das Unternehmen, das argumentiere, dass sich der Ersatz von Broadcoms wichtigem SerDes-IP als schwierig erweisen könnte und ein Hauptgrund dafür sei, dass Google seit 2016 durchgängig mit dem Unternehmen zusammenarbeite, merke auch an, dass ähnliche Vertragsverhandlungen Anfang dieses Jahres in den Medien zwischen Broadcom und Apple stattgefunden hätten und schließlich zu einer mehrjährigen Vertragsverlängerung geführt hätten.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Broadcom unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel verbleibe bei 1.050 USD. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie: