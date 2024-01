NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Goldman Sachs:

Die Analysten von Goldman Sachs nehmen die Coverage für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) mit dem Rating "buy" wieder auf.

Goldman Sachs erwarte ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum in den Geschäftsbereichen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun hätten, eine zyklische Erholung im klassischen Halbleitergeschäft von Broadcom und die Nutzung von Synergien nach der Übernahme von VMware, um eine Ausweitung der operativen Marge und ein Gewinnwachstum zu erzielen, das deutlich über dem Branchendurchschnitt liege. Das Unternehmen gehe außerdem davon aus, dass Broadcoms attraktives Kapitalrenditeprofil als Rückenwind für die relative Performance der Aktie diene.

Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Broadcom mit "buy" und sehen 1.325 USD als Kursziel, was einem Aufwärtspotenzial von 16% entspricht. (Analyse vom 19.01.2024)