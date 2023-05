Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

771,80 EUR +1,75% (30.05.2023, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

812,73 USD +11,52% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets:John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) im Vorfeld der Quartalsergebnisse unverändert mit "overweight" ein.Das Unternehmen erwarte gleich bleibende bis leicht steigende Ergebnisse und Prognosen, angetrieben durch eine robuste Nachfrage nach kritischen Infrastrukturen und einen übergroßen NCNR-Rückstand, der teilweise durch die Schwäche in den Bereichen Speicher und Unternehmen in Verbindung mit kürzeren Vorlaufzeiten und vorsichtigeren Beschaffungsmustern der Wettbewerber ausgeglichen werde.Mit Blick auf die Zukunft erwarte KeyBanc, dass Broadcom von der steigenden Nachfrage nach kundenspezifischen ASICs profitieren werde, die von der generativen KI angetrieben werde, da das Unternehmen in Googles TPU engagiert sei, sowie von der Erneuerung des LTA mit Apple über Hochleistungs-HF, drahtlose Komponenten und Module, die Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Geschäfts von Apple ausräume und die strategische Position von Broadcom in der Lieferkette des iPhone-Herstellers bekräftige.John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Broadcom Inc. weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 720 auf 820 USD. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie: