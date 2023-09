NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

872,52 USD -5,46% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (05.09.2023/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO).Die jüngsten Channel-Checks würden darauf hindeuten, dass Broadcoms kundenspezifisches ASIC-Geschäft im nächsten Jahr auf über 2 Mio. Einheiten ansteigen werde, was mehr als das 2,5-fache der vom Unternehmen für dieses Jahr erwarteten Stückzahl ausmache, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Generative KI-Investitionen würden fast das gesamte Wachstum des Halbleitergeschäfts von Broadcom ausmachen und die KI-bezogenen Umsätze nun 1 Mrd. USD übersteigen.Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 900 auf 1.000 USD angehoben. (Analyse vom 05.09.2023)