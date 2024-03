Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.181,20 EUR -1,30% (11.03.2024, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.283,41 USD -1,93% (11.03.2024, 16:44)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Broadcom bereits am Freitag auf die Veröffentlichung der Q1-Zahlen mit einem deutlichen Minus reagiert habe, gehe es zu Beginn der neuen Handelswoche weiter nach unten. Die Kursziele der Analysten seien nach dem Earnings-Release dagegen gestiegen - und die Experten würden sogar zum Nachkauf raten.Die Quartalszahlen hätten bei den Broadcom-Aktionären auf die Stimmung gedrückt. Auch am Montag halte die Katerstimmung an. Zuletzt habe die Chip-Aktie im frühen US-Handel rund zwei Prozent im Minus unter der runden Marke von 1.300 Dollar notiert.Die Analysten hätten die Quartalszahlen allerdings zum Anlass genommen, ihre Kursziele nach oben zu schrauben. So habe beispielsweise die UBS ihr Kursziel von 1.480 auf 1.610 Dollar erhöht, bei der Bank of America gehe es von 1.500 auf 1.680 Dollar nach oben und die Analysten von J.P. Morgan würden nach zuvor 1.550 Dollar jetzt sogar 1.700 Dollar für möglich halten.Während die Aktie gefallen sei, sei das Konsenszielkurs also kräftig nach oben geklettert. Aktuell würden die 35 Analysten, die von Bloomberg erfasst würden, rund 1.506 Dollar als möglich ansehen. Ausgehend vom aktuellen Kurs würde dies einem Ertragspotenzial von 17,5 Prozent entsprechen. Deutlich mehr Potenzial als der Analystenkonsens anderen KI-Highflyern wie NVIDIA oder Super Micro zutraue.Die Goldman-Experten hätten sogar empfohlen, "jede Kursschwäche als Gelegenheit zu nutzen, um die Position aufzustocken", da Broadcom unverändert eine robuste Wettbewerbsposition im KI-Bereich aufweise und die Wachstumstrends nach wie vor intakt seien. Das Kursziel sei von 1.325 auf 1.550 Dollar nach oben gesetzt worden.Die Schwäche in den Segmenten Broadband und Storage könne das stark wachsenden KI-Geschäft nicht vollständig verdecken. Allerdings zeige die angehobene KI-Prognose des Managements ganz klar, was für Broadcom in Zukunft der wichtige Treiber sein werde. Solange der wichtige KI-Treiber besser als erwartetes Wachstum abliefere, sollten Anleger auf die Broadcom-Aktie setzen. An Schwäche-Tagen nachkaufen - Kursziel bleibt bei 1.400 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)