NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

1.276,00 USD +3,07% (20.03.2024, 21:30)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) nach dem Analystentag für künstliche Intelligenz-Infrastruktur weiterhin mit "overweight" ein.Das Management habe eine überzeugende und nachhaltige Wachstumsstrategie für sein KI-Rechenzentrumsnetzwerk-/ASIC-Geschäft formuliert, habe J.P. Morgan den Anlegern in einer Forschungsnotiz mitgeteilt. Broadcom habe einen dritten ASIC-Kunden bekannt gegeben, bei dem es sich laut J.P. Morgan um TiKTok/ByteDance handele. Das Unternehmen sage, dass Broadcom angesichts der Breite seines Portfolios, seiner Diversifizierung und seines Produktzyklus selbst in Zeiten makroökonomischer Volatilität ein stabiles Umsatzwachstumsprofil erzielen könne.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Broadcom unverändert mit "overweight" ein und sehen 1.700 USD als Kursziel. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:1.203,60 EUR +2,29% (21.03.2024, 13:06)