Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

804,20 EUR +0,34% (12.07.2023, 16:07)



NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

890,50 USD +0,96% (12.07.2023, 16:08)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (12.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Die EU-Kommission habe am Mittwoch überraschend grünes Licht für einen der bisher größten Tech-Deals geben. Für 69 Mrd. USD dürfe Broadcom den Cloud-Spezialisten VMWare schlucken. Nachdem die Regierungsinstitution dem Vorhaben zunächst skeptisch gegenüberstanden sei, habe das Unternehmen allerdings mit diversen Zugeständnissen überzeugt. Der Deal sei aber noch nicht ganz in trocknen Tüchern.Rückblende: Boradcom habe den Kauf von VMWare bereits vor gut einem Jahr angekündigt. Der Chiphersteller wolle dadurch sein Geschäft über die Halbleiter-Branche hinaus ausweiten, benötige dazu aber die Zustimmung der Wettbewerbshüter. Noch im April habe sich die EU-Kommission besorgt gezeigt, dass der Deal den Wettbewerb bei einigen Hardware-Komponenten einschränken könnte. Befürchtet worden sei, dass Broadcom mit einer eingeschränkten Kompatibilität von VMWare-Software den Chip-Rivalen Marvell ausgrenzen könne.Diese Zweifel habe Boradcom nun mit einem Zugeständnis ausgeräumt. Unter anderem habe der US-Konzern versichert, eine klare Abgrenzung der Abteilungen einzuhalten, damit keine Informationen von Marvell bei der Entwicklung eigener Produkte genutzt werden könnten. Damit die Transaktion final über die Bühne gehe, müssten jedoch auch die Wettbewerbshüter aus den USA (FTC) und die CMA aus Großbritannien zustimmen. Die britischen Wettbewerbsaufsicht CMA befürchte ebenfalls negative Folgen für den Wettbewerb und habe eine vertiefte Prüfung eingeleitet, die noch bis September laufen solle.Glücke die Übernahme, dürfte Broadcom im Rechenzentren-Geschäft Fuß fassen, da VMWare auf sogenannte virtuelle Maschinen, mit denen auf einem physischen Server mehrere Computer-Systeme nebeneinander laufen könnten, spezialisiert sei. Zudem gelte Broadcom als Nutznießer des KI-Hypes. Anleger sollten an Bord bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link