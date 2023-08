NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

913,86 USD +2,42% (31.08.2023, 17:39)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (31.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Broadcom habe es Aussagen gegeben, dass mit Hilfe der KI die Geschäfte angetrieben werden sollten. Man wolle seinen Kunden bessere Produkte anbieten. Viel mehr sei es momentan nicht. Es laufe für die Broadcom-Aktie momentan gut. Das Chartbild sieht ordentlich aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Broadcom-Aktie. (Analyse vom 31.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:843,00 EUR +3,17% (31.08.2023, 17:54)