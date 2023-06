NASDAQ-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

798,125 USD -1,71% (05.06.2023, 16:11)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



NASDAQ-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (05.06.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Truist:William Stein, Analyst von Truist, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) von 700 auf 890 USD und behält das Rating "buy" bei.Das Unternehmen habe einen "bescheidenen" Gewinnanstieg im 2. Quartal verzeichnet, obwohl das Management auch mehr Details im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) angeboten habe, einschließlich des 70%igen Wachstums in diesem Bereich, so der Analyst. "Neben der künstlichen Intelligenz ist Broadcom auch in vielerlei anderer Hinsicht gut unterwegs: Die Vorlaufzeiten liegen bei 50 Wochen, die Lagerbestände sind unter Kontrolle, die Kunden- und Kanalbestände scheinen schlank zu sein und die Rückkäufe sind stark", so Stein weiter.William Stein, Analyst von Truist, bewertet die Broadcom-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:746,60 EUR -1,56% (05.06.2023, 16:24)